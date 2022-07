Portano via Atm ma i carabinieri li inseguono: refurtiva recuperata (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sorrento, tre di notte. Una segnalazione arriva al 112: “Stanno rubando l’Atm di via degli aranci 254”. La gazzella della sezione radiomobile della locale compagnia interviene e trova un uomo – insieme ad altri – che ha appena caricato il “bancomat”, sradicato pochi istanti prima, su un Fiat Ducato. Fuggi-fuggi generale ma un uomo rimane lì ed è alla guida del furgone. Nasce l’inseguimento per diversi chilometri e si arriva fino alla “panoramica” di Castellammare di Stabia dove arriva anche un’altra gazzella in supporto. La statale era intasata nonostante l’ora e si doveva attendere il momento giusto per intervenire. Il fuggitivo, braccato, ha deciso di scendere dal mezzo. I militari lo hanno rincorso e sono riusciti a bloccarlo dopo una breve colluttazione. Si tratta di un 21enne residente nel campo rom Costigliola di Giugliano in Campania. Il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sorrento, tre di notte. Una segnalazione arriva al 112: “Stanno rubando l’Atm di via degli aranci 254”. La gazzella della sezione radiomobile della locale compagnia interviene e trova un uomo – insieme ad altri – che ha appena caricato il “bancomat”, sradicato pochi istanti prima, su un Fiat Ducato. Fuggi-fuggi generale ma un uomo rimane lì ed è alla guida del furgone. Nasce l’inseguimento per diversi chilometri e si arriva fino alla “panoramica” di Castellammare di Stabia dove arriva anche un’altra gazzella in supporto. La statale era intasata nonostante l’ora e si doveva attendere il momento giusto per intervenire. Il fuggitivo, braccato, ha deciso di scendere dal mezzo. I militari lo hanno rincorso e sono riusciti a bloccarlo dopo una breve colluttazione. Si tratta di un 21enne residente nel campo rom Costigliola di Giugliano in Campania. Il ...

