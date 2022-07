(Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Nell’ambito di Tanager, lungo le rive del fiume Tanagro si terrà a(SA) domenica 31 luglio 2022 e lunedì 1 agosto una due giorni di musica e teatro ad ingresso libero. L’evento di punta è rappresentato dalgratuito die iin programma domenica 31 luglio 2022 a partire dalle 21.00 in piazza “mons. Antonio Forte”. Lunedì 1 Agosto, doppio spettacolo a cura della compagnia Piccolo Nuovo Teatro. Alle 18.00 i funamboli di Bastia Umbra intratterranno i più giovani con Circobus, laboratorio per bambini di circo, giocolerie e trampoli. Alle 21.00 gli attori metteranno in scena uno spettacolo per tutte le età con trampoli, fuoco ed effetti pirotecnici intitolato “Zoè il principio della vita”. ...

ParliamoDiNews : Polla, domani il concerto di Enzo Avitabile e i Bottari #polla #domani #concerto #enzo #avitabile #bottari #30luglio - antonelladalto2 : Polla, ancora fino a domani il Falaut Campus con 250 allievi da tutto il mondo - medicojunghiano : RT @UnoTvnews: Polla, ancora fino a domani il Falaut Campus con 250 allievi da tutto il mondo - UnoTvnews : Polla, ancora fino a domani il Falaut Campus con 250 allievi da tutto il mondo -

anteprima24.it

In Campania la staffetta dei camminatorientrerà proveniente da Lagonegro con prima sosta a ... Successivamente i pellegrini con la reliquia faranno tappa a Sala Consilina,, Sicignano degli ...... via Acquachiara e viadi Morto. Sono stati fatti evacuare, spiegano i vigili del fuoco, i ... non questa sera ma solo nella mattinata di. Roghi anche a Pescara, in Abruzzo , dove ad andare ... Polla, domani il concerto di Enzo Avitabile e i Bottari Gli allievi del “Falaut Campus” si sono riuniti ieri in Piazza Monsignor Antonio Forte a Polla e hanno dato vita ad un flash mob tra gli applausi dei presenti e dell’Amministrazione comunale. Tanti i ...Prosegue il cammino di 1.800 chilometri totali dei pellegrini del Progetto Antonio 20-22 che portano in uno speciale zaino la reliquia di sant'Antonio. Ultimi giorni in terra lucana questi, per passar ...