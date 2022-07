Pippo Baudo | chi erano i genitori | “Vengo da una famiglia borghese”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 30 luglio 2022)nasce a Militello in Val di Catania, in Sicilia, figlio unico dell’avvocato Giovanni(1903-1990) e della casalinga Innocenza Pirracchio (1910-1993).Isono unaesistente a Militello almeno dalla prima metà dell’ottocento e probabilmente provenienti dalla vicina Lentini (SR). Nei documenti da noi analizzati isono proprietari e talvolta dottori in legge. Don Cristoforo o Cristofaro sarebbe nato a Lentini nel 1831, così come probabilmente il padre Giuseppe, luogo dunque da dove proverrebbe lapaterna, imparentatasi negli anni con famiglie notabili e notarili di Militello dal 1864 in poi.Il cognome compare sia nella forma Baldo che in quella attuale. Giuseppe Raimondo ...