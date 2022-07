Nizza-Torino oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2022 (Di sabato 30 luglio 2022) Tutto pronto per il quinto e ultimo test amichevole del Torino. Archiviato il ritiro austriaco, la squadra di Juric sfiderà il Nizza alle 19:00 di oggi, sabato 30 luglio. Si alza l’asticella e Juric spera di avere indicazioni importanti dai suoi giocatori. Mentre la campagna abbonamenti procede e il ds Vagnati prova a soddisfare il tecnico, il Torino si prepara ad un test impegnativo. Il campionato si avvicina, serve la forma migliore per affrontare la prima parte di stagione. La partita sarà trasmessa sulla piattaforma tematica streaming Torino Channel. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale, le parole dei protagonisti e il tabellino del match. SEGUI LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Tutto pronto per il quinto e ultimo testdel. Archiviato il ritiro austriaco, la squadra di Juric sfiderà ilalle 19:00 di, sabato 30 luglio. Si alza l’asticella e Juric spera di avere indicazioni importanti dai suoi giocatori. Mentre la campagna abbonamenti procede e il ds Vagnati prova a soddisfare il tecnico, ilsi prepara ad un test impegnativo. Il campionato si avvicina, serve la forma migliore per affrontare la prima parte di stagione. La partita sarà trasmessa sulla piattaforma tematicaChannel. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale, le parole dei protagonisti e il tabellino del match. SEGUI LA DIRETTA SportFace.

