Napoli | Kim si presenta | “Sarò un sostituto degno di Koulibaly”

(Di sabato 30 luglio 2022)KIM- Ottavo giorno di allenamento per ila Castel di Sangro. Dopo una fase di attivazione muscolare, gli uomini di Spalletti hanno svolto una partitella a campo ridotto. Domani i Partenopei scenderanno in campo alle ore 20:30 contro il Maiorca. Il nuovo difensore dei Partenopei, Kim Min Jae, si èto ai microfoni del teatro di Castel di Sangro. Ha parlato di vari argomenti tra cui: la felicità nell’aver scelto ile la difficoltà nel sostituire. Ecco di seguito, le parole del difensore Coreano: Sul tifo Partenopeo: “Mi sto rendendo conto di quanto sia passionale il tifo napoletano, poi il fatto di sostituirepuò aumentare la pressione, ma per me è uno stimolo“. Sulla sua ispirazione: “Se devo pensare ai difensori stranieri dici Sergio ...

Il nuovo acquisto del Napoli si racconta nella conferenza di presentazione: 'Mi trovo meglio sul centro - destra, sono forte in copertura e non ho grandi difetti caratteriali'. Napoli, tanta è l'attesa nel vedere in campo il nuovo acquisto Kim Min-jae. Il calciatore è stato presentato ufficialmente nella conferenza stampa di rito.