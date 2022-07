Morto in parco acquatico: Pompei sotto choc, cordoglio sindaco (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPompei (Na) – La cittadina di Pompei è sotto choc per la morte del piccolo Flavio Parmendola, il 12enne deceduto dopo un gioco d’acqua in un parco acquatico del Salernitano. Nella struttura il bambino era accompagnato da due fratelli maggiorenni che sono stati ascoltati dagli inquirenti. I genitori sono molto conosciuti e amati, gestiscono una panetteria di Pompei. Il sindaco della città degli Scavi, Carmine Lo Sapio, ha espresso in una nota il cordoglio di tutto il Comune per la tragedia che ha colpito Pompei. ”La comunita’ Pompeiana e’ scossa dalla terribile notizia della morte – per cause ancora da accertare – del 12enne deceduto alle 11 in un parco ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – La cittadina diper la morte del piccolo Flavio Parmendola, il 12enne deceduto dopo un gioco d’acqua in undel Salernitano. Nella struttura il bambino era accompagnato da due fratelli maggiorenni che sono stati ascoltati dagli inquirenti. I genitori sono molto conosciuti e amati, gestiscono una panetteria di. Ildella città degli Scavi, Carmine Lo Sapio, ha espresso in una nota ildi tutto il Comune per la tragedia che ha colpito. ”La comunita’ana e’ scossa dalla terribile notizia della morte – per cause ancora da accertare – del 12enne deceduto alle 11 in un...

