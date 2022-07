Mercato Juventus, spunta l’idea Mertens: ecco i dettagli (Di sabato 30 luglio 2022) spunta il nome di Mertens come vice-Vlahovic alla Juventus: ecco i dettagli La Juventus è sempre in cerca di un vice-Vlahovic e alcuni intermediari avrebbero fatto il nome di Dries Mertens. Come riportato da Tuttosport, il profilo del belga non è stato scartato a priori vista la sua intelligenza tattica e l’esperienza, ma l’età (35 anni), la concorrenza (occhio alla Lazio) e il suo legame con la terra partenopea lasciano diversi dubbi sulla possibile conclusione dell’affare L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 luglio 2022)il nome dicome vice-Vlahovic allaLaè sempre in cerca di un vice-Vlahovic e alcuni intermediari avrebbero fatto il nome di Dries. Come riportato da Tuttosport, il profilo del belga non è stato scartato a priori vista la sua intelligenza tattica e l’esperienza, ma l’età (35 anni), la concorrenza (occhio alla Lazio) e il suo legame con la terra partenopea lasciano diversi dubbi sulla possibile conclusione dell’affare L'articolo proviene da Calcio News 24.

