LIVE Zeppieri-Alcaraz 5-7 6-4 0-3, ATP Umago in DIRETTA: doppio break di vantaggio nel terzo set per lo spagnolo (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE vantaggio Zeppieri, PALLA break: gran dritto dal centro vincente! 40-40 Prima vincente incontrollabile di Alcaraz. 30-40 PALLA break Zeppieri: esce in corridoio il dritto di Alcaraz. 30-30 Prima vincente di Alcaraz. 15-30 Perde malamente il punto Alcaraz, doppio fallo. 15-15 Prima (molto) esterna di Alcaraz che poi gioca il dritto vincente. 0-15 Si perde da qualche parte per le tribune di Umago il dritto di Alcaraz. 0-3 break Alcaraz, dritto incrociato che resta di pochissimo in campo, lo spagnolo sembra non voler più concedere ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA, PALLA: gran dritto dal centro vincente! 40-40 Prima vincente incontrollabile di. 30-40 PALLA: esce in corridoio il dritto di. 30-30 Prima vincente di. 15-30 Perde malamente il puntofallo. 15-15 Prima (molto) esterna diche poi gioca il dritto vincente. 0-15 Si perde da qualche parte per le tribune diil dritto di. 0-3, dritto incrociato che resta di pochissimo in campo, losembra non voler più concedere ...

TommasinoB : RT @SkySport: #Zeppieri da urlo! Porta #Alcaraz al terzo set: ora LIVE su Sky Sport Uno #SkySport #SkyTennis #AtpUmago - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #ATP #Umago Subito in salita il terzo e decisivo set per #Zeppieri, che perde il servizio al… - solounastella : RT @SkySport: #Zeppieri da urlo! Porta #Alcaraz al terzo set: ora LIVE su Sky Sport Uno #SkySport #SkyTennis #AtpUmago - SkySport : #Zeppieri da urlo! Porta #Alcaraz al terzo set: ora LIVE su Sky Sport Uno #SkySport #SkyTennis #AtpUmago - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #ATP #Umago Splendido #Zeppieri! E' 6-4 ad #Alcaraz nel #secondoset della #semifinale, che torna in parità! #live -