LIVE – Lipsia-Bayern Monaco 3-4 | Supercoppa tedesca 2022 DIRETTA

(Di sabato 30 luglio 2022) Latestuale di, match valevole per la. I campioni di Germania guidati da Julian Nagelsmann sfidano gli uomini di Domenico Tedesco nella partita che assegnerà il primo trofeo ufficiale della stagione. Appuntamento oggi, sabato 30 luglio, alle ore 20:30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA3-4 (14? Musiala, 30? Mané, 44? Pavard, 58? Halstenberg, 65? Gnabry, 77? Nkunku, 89? Olmo) 90?- Ci saranno 4 minuti di recupero 89?- GOOL!!! Olmo accorcia ancora le distanze, dopo una grande azione della formazione di Tedesco: 3-4 86?- ...

SkySport : #LipsiaBayern LIVE, la Supercoppa tedesca ora in diretta su Sky Sport Football #SkySport - SSportNetwork : #SaturdayFever #Germania #Supercoppa E' #Olmo all'89' a riaccendere il finale firmando il 3-4 del #Lipsia contro il #Bayern! #live - zazoomblog : LIVE – Lipsia-Bayern Monaco 0-2 Supercoppa tedesca 2022 (DIRETTA) - #Lipsia-Bayern #Monaco #Supercoppa - SSportNetwork : #SaturdayFever #Germania #Supercoppa Il #Lipsia prova a tornare in partita con #Halstenberg, ma poco dopo è #Gnabry… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Germania #Supercoppa Tris del #Bayern! Al 45' è #Pavard a chiudere virtualmente la sfida con il #Lipsia! #live -

Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA ] RB: Forsberg E. (dal 7' st Silva An.), Gulacsi P. (Portiere), Halstenberg M., Henrichs B., Kampl K. (dal 7' st Olmo D.), Klostermann L., Laimer ......e Toko - Ekambi ma rasoterra in area di quest'ultimo debole per impensierire il portiere 18' ricordiamo che è possibile restare aggiornati anche sulla diretta di Tottenham - Roma e RB- Bayern ...Semaforo verde in Germania, dove è tutto pronto per la Supercoppa nazionale tra Lipsia e Bayern Monaco, rispettivamente vincente della Coppa tedesca e della Bundesliga. il Bayern giocherà la prima gar ...A Lipsia va in scena la ventitreesima edizione della Supercoppa tedesca: il Bayern è senza Lewandowski, andato al Barcellona. Nagelsmann, campione in carica della Bundes, sfida il suo passato. Il Lips ...