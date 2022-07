LIVE Clasica San Sebastian 2022 in DIRETTA: Remco Evenepoel trionfa e demolisce la concorrenza! (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.22 La nostra DIRETTA LIVE della Clasica de San Sebastian 2022 finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire il grande ciclismo. Un caro saluto e buona serata a tutti! 17.21 Niente da fare per gli italiani: solo Rota e Velasco si sono fatti un po’ vedere, ma nessuno si è reso particolare protagonista. 17.20 Questa la top-5: 1 Evenepoel Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00 2 SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 0:00 3 BENOOT Tiesj Jumbo-Visma 0:00 4 MOLLEMA Bauke Trek – Segafredo 0:00 5 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 0:00 17.19 Undicesima vittoria in stagione per Remco Evenepoel, la seconda in carriera alla Clasica de ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.22 La nostradellade Sanfinisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire il grande ciclismo. Un caro saluto e buona serata a tutti! 17.21 Niente da fare per gli italiani: solo Rota e Velasco si sono fatti un po’ vedere, ma nessuno si è reso particolare protagonista. 17.20 Questa la top-5: 1Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00 2 SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 0:00 3 BENOOT Tiesj Jumbo-Visma 0:00 4 MOLLEMA Bauke Trek – Segafredo 0:00 5 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 0:00 17.19 Undicesima vittoria in stagione per, la seconda in carriera allade ...

zazoomblog : LIVE Clasica San Sebastian 2022 in DIRETTA: Evenepoel e Simon Yates davanti! Pogacar salta - #Clasica #Sebastian… - infoitsport : LIVE Clasica San Sebastian 2022 in DIRETTA: l'Italia punta su Bettiol e Covi, presenti anche Nibali e Ciccone - zazoomblog : LIVE Clasica San Sebastian 2022 in DIRETTA: la fuga è sull’Alkiza percorsi 100 chilometri - #Clasica #Sebastian… - zazoomblog : LIVE Clasica San Sebastian 2022 in DIRETTA: fuga di nove uomini presente Manuele Boaro - #Clasica #Sebastian… -