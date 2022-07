Lingerie Autunno 2022 Victoria’s Secret | colori-gioiello

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 30 luglio 2022)ha scelto una presentazione dai tratti spettacolari e accattivanti per la nuova. Il servizio fotografico di riferimento ruota intorno al fascino di Bella Hadid, Adut Akech, Paloma Elsesser e Jill Kortleve. La linea si chiama Midnight at the Oasis e fa parte della collezione Very Sexy. I capi variano da