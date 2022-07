La strada stretta di Conte tra i vincoli di Grillo, lo Statuto, la scelta “no alleanze” e il fucile spianato di Borré (Di sabato 30 luglio 2022) «Ci ho provato a fargli cambiare idea». In questo virgolettato che Giuseppe Conte avrebbe pronunciato al telefono con uno dei parlamentari in uscita per la regola dei 2 mandati c’è tutta la disperazione per una situazione che adesso rischia di ritorcerglisi contro. Anche se lui ha deciso di fare buon viso a cattivo gioco, la scelta di Grillo va a colpire proprio i suoi fedelissimi. E, racconta oggi un retroscena del Corriere della Sera, non è un caso. Si torna al luglio scorso, quando il comitato di garanzia composto da Vito Crimi, Roberta Lombardi e Giancarlo Cancelleri si ribellò alla sua tirata contro Conte «uomo senza visione e capacità manageriali». Grillo sapeva che si sarebbe arrivati alla resa dei conti. E ieri è andata esattamente come nelle più fosche previsioni. Un matrimonio ... Leggi su open.online (Di sabato 30 luglio 2022) «Ci ho provato a fargli cambiare idea». In questo virgolettato che Giuseppeavrebbe pronunciato al telefono con uno dei parlamentari in uscita per la regola dei 2 mandati c’è tutta la disperazione per una situazione che adesso rischia di ritorcerglisi contro. Anche se lui ha deciso di fare buon viso a cattivo gioco, ladiva a colpire proprio i suoi fedelissimi. E, racconta oggi un retroscena del Corriere della Sera, non è un caso. Si torna al luglio scorso, quando il comitato di garanzia composto da Vito Crimi, Roberta Lombardi e Giancarlo Cancelleri si ribellò alla sua tirata contro«uomo senza visione e capacità manageriali».sapeva che si sarebbe arrivati alla resa dei conti. E ieri è andata esattamente come nelle più fosche previsioni. Un matrimonio ...

