Kim: «So che ci sono molte aspettative nei miei confronti, ne ho anche io per la Champions»

Il Napoli presenta il neoacquisto per la difesa, Kim Min-Jae, in conferenza stampa da Castel di Sangro. «sono contento di essere qui e dell'interesse che ha subito mostrato il Napoli. Mi sono già adattato, faccio del mio meglio per inserirmi». «Il tatuaggio carpe diem? E' per pensare positivo in tutte le circostanze della vita» «Ho ammirato tanti difensori italiani, se devo sceglierne uno dico Cannavaro» «La trattativa è stata facile, in realtà. Ero molto attratto dal Napoli rispetto alle altre proposte» «Koulibaly è un giocatore internazionale, insostituibile, io non lo sostituisco, nessuno può farlo, ma farò il massimo per giocare al meglio» «Ho vari stili di gioco, credo di essere molto forte in copertura. Mi trovo molto più a mio agio a destra, ma mi è capitato di dover giocare a sinistra, mi sento meno a mio agio ma posso occupare questa ...

