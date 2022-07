Gwyneth Paltrow | Avere dei genitori famosi ha reso la mia carriera più difficile

Leggi su movieplayer

(Di sabato 30 luglio 2022)ha rivelato cheuna madre e un padre famoso può essere utile inizialmente, ma finisce per rendere la tuapiùha dato inizio alla suadi attrice con un ruolo in un film del 1989 intitolato High, diretto da suo padre, Bruce: sebbenerenda più semplice intraprendere ladi attrice, la star di Shakespeare in Love ha spiegato come puòanche molte conseguenze negative. Un individuo subisce molta pressione quando viene visto come un artista di talento che però è noto per essere nel settore grazie all'aiuto dei suoi...