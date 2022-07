GF Vip 7, saltano sei concorrenti: chi sono? (Di sabato 30 luglio 2022) Il cast del GF Vip 7 sta prendendo forma proprio in questi giorni, per cui Alfonso Signorini ha il suo bel da fare. Secondo un'indiscrezione, il conduttore del reality più spiato d'Italia ha dovuto rinunciare a sei papabili concorrenti: di chi si tratta e per quale motivo la trattativa non è andata in porto? GF Vip 7: saltano sei concorrenti Il GF Vip 7 dovrebbe aprire i battenti il 19 settembre o il 3 ottobre, per cui Alfonso Signorini sta facendo di tutto per chiudere i contratti dei Vipponi il prima possibile. Secondo TvBlog, però, il conduttore del reality più spiato d'Italia ha dovuto rinunciare a sei papabili concorrenti. Nelle ultime settimane sono usciti fuori tanti nomi di Vip pronti ad entrare in Casa, ma alcuni di loro non varcheranno di certo la famosa porta rossa. I primi ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 30 luglio 2022) Il cast del GF Vip 7 sta prendendo forma proprio in questi giorni, per cui Alfonso Signorini ha il suo bel da fare. Secondo un'indiscrezione, il conduttore del reality più spiato d'Italia ha dovuto rinunciare a sei papabili: di chi si tratta e per quale motivo la trattativa non è andata in porto? GF Vip 7:seiIl GF Vip 7 dovrebbe aprire i battenti il 19 settembre o il 3 ottobre, per cui Alfonso Signorini sta facendo di tutto per chiudere i contratti dei Vipponi il prima possibile. Secondo TvBlog, però, il conduttore del reality più spiato d'Italia ha dovuto rinunciare a sei papabili. Nelle ultime settimaneusciti fuori tanti nomi di Vip pronti ad entrare in Casa, ma alcuni di loro non varcheranno di certo la famosa porta rossa. I primi ...

