F1, Charles Leclerc: "Bene le Red Bull dietro, ma io volevo la pole position" – VIDEO

Charles Leclerc non è soddisfatto in maniera completa dopo le qualifiche del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato dell'Hungaroring, infatti, il monegasco si è fermato in terza posizione e ha visto sfuggirgli la prima fila proprio all'ultimo secondo. George Russell, infatti, ha beffato le due Rosse con una pole position clamorosa, mettendo in riga Carlos Sainz e Charles Leclerc. Il nativo di Monte-Carlo ha spiegato le sue sensazioni al termine del suo sabato, partendo da un punto ben preciso: "Non è stata la mia giornata, con le gomme ho faticato. Non sono riuscito a mettere in temperatura gli pneumatici ed a realizzare un buon giro quando serviva". Dopodiché il vincitore di Austria, Bahrein e Australia, punta il mirino sulla ...

