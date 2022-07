Donna trovata morta in casa a Ferrara: è stata avvelenata. Ci sarebbe un fermo (Di sabato 30 luglio 2022) Sono ancora molto poche le notizie che arrivano da Ferrara, sono i media locali a dare le prime informazioni dopo quello che è successo poche ore fa. Sappiamo che una Donna italiana di 62 anni è stata trovata morta , nella notte, nella sua abitazione in via Ortigara 28, in zona Gad. Il decesso risale ad alcuni giorni fa, dai primi rilievi, sembrerebbe che la Donna sia appunto morta da tempo. Le notizie sono poche. La prima ricostruzione è quella delle forze dell’ordine. I carabinieri e vigili del fuoco hanno sfondato la porta per entrare nell’appartamento dove è avvenuta la tragedia. A chiedere aiuto, alcuni amici della Donna che non la sentivano da qualche giorno. Da quello che si apprende, sono stati alcuni conoscenti a fare scattare l’allarme ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 30 luglio 2022) Sono ancora molto poche le notizie che arrivano da, sono i media locali a dare le prime informazioni dopo quello che è successo poche ore fa. Sappiamo che unaitaliana di 62 anni è, nella notte, nella sua abitazione in via Ortigara 28, in zona Gad. Il decesso risale ad alcuni giorni fa, dai primi rilievi, sembrerebbe che lasia appuntoda tempo. Le notizie sono poche. La prima ricostruzione è quella delle forze dell’ordine. I carabinieri e vigili del fuoco hanno sfondato la porta per entrare nell’appartamento dove è avvenuta la tragedia. A chiedere aiuto, alcuni amici dellache non la sentivano da qualche giorno. Da quello che si apprende, sono stati alcuni conoscenti a fare scattare l’allarme ...

