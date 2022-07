De Maggio | “Vi svelo il cronoprogramma di calciomercato di Giuntoli”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 30 luglio 2022) Ildel Napoli è molto attivo, si tratta su più fronti: caldissima la pista Raspadori, ma anche Petagna al Monza. Novità sulle ultime trattative del Napoli vengono date da Valter Deche a Radio Goal in diretta da Castel di Sangro dice: “Vi possiamo dare ildi Cristiano“. Il club azzurro deve mettere a posto diversi tasselli, sia in entrata che in uscita, una quantità di incastri tale, da richiedere la necessità di affrontarli uno per volta, così da far andare tutti i pezzi nel loro ordine. Secondo Deildeldel Napoli è chiaro: “Al primo posto c’è la questione portiere. Meret secondo me può restare, ma ci sono sempre Kepa, Navas, Neto e Sirigu ancora da poter prendere“. Sicuramente il ...