Colpo di scena: Santoro pronto a fondare un partito (Di sabato 30 luglio 2022) 00:00 Una cinquantina di starlette grilline lasceranno il Parlamento: niente drammi dicono loro nei retroscena, ma vatti a fidare, dicono altri. 03:40 L’ennesima intervista a Giuseppe Conte… 04:20 Santoro annuncia che potrebbe fare un partito. 05:55 Sondaggi, Meloni e Letta appaiati al 23 per cento e per Pagnoncelli Calenda avrebbe il 3,9 per cento. Ma tutto ruota intorno a lui e alla sua rinnovata segreteria con Gelmini e Carfagna. 09:40 Gli orfani di Draghi by Corriere. 11:00 Due pagine sull’orrendo assassinio di Civitanova Marche per Repubblica, temo sia elettorale anche questo: dietro c’è il razzismo. Mah! 12:35 Il dopo Draghi non è stato il disastro che preannunciavano dice Cerasa. 13:20 Lo scherzone di Sallusti: Per gli 007 Letta è l’uomo di Putin. 14:46 Insalata russa con bufale e depistaggi per il Giornale 15:30 Paolo Berizzi ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 30 luglio 2022) 00:00 Una cinquantina di starlette grilline lasceranno il Parlamento: niente drammi dicono loro nei retro, ma vatti a fidare, dicono altri. 03:40 L’ennesima intervista a Giuseppe Conte… 04:20annuncia che potrebbe fare un. 05:55 Sondaggi, Meloni e Letta appaiati al 23 per cento e per Pagnoncelli Calenda avrebbe il 3,9 per cento. Ma tutto ruota intorno a lui e alla sua rinnovata segreteria con Gelmini e Carfagna. 09:40 Gli orfani di Draghi by Corriere. 11:00 Due pagine sull’orrendo assassinio di Civitanova Marche per Repubblica, temo sia elettorale anche questo: dietro c’è il razzismo. Mah! 12:35 Il dopo Draghi non è stato il disastro che preannunciavano dice Cerasa. 13:20 Lo scherzone di Sallusti: Per gli 007 Letta è l’uomo di Putin. 14:46 Insalata russa con bufale e depistaggi per il Giornale 15:30 Paolo Berizzi ...

