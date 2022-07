Battipaglia, ragazzino di 12 anni muore in un parco acquatico dopo una discesa dallo scivolo (Di sabato 30 luglio 2022) Si era lanciato da uno scivolo e arrivato in acqua è riuscito ad uscire dalla piscina. Poi però la situazione è immediatamente precipitata. E’ morto così un ragazzino di 12 anni in un parco acquatico di Battipaglia (Salerno). Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento. Secondo gli investigatori, la morte del ragazzino originario di Pompei (Napoli) potrebbe essere stata provocata da un malore o da un colpo subito mentre percorreva lo scivolo. Sono in corso accertamenti da parte del medico legale. I genitori e gli altri testimoni saranno ascoltati dalla polizia per ricostruire l’accaduto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Si era lanciato da unoe arrivato in acqua è riuscito ad uscire dalla piscina. Poi però la situazione è immediatamente precipitata. E’ morto così undi 12in undi(Salerno). Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento. Secondo gli investigatori, la morte deloriginario di Pompei (Napoli) potrebbe essere stata provocata da un malore o da un colpo subito mentre percorreva lo. Sono in corso accertamenti da parte del medico legale. I genitori e gli altri testimoni saranno ascoltati dalla polizia per ricostruire l’accaduto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

