Barcellona, Xavi: «Il ritorno di Messi è un’idea concreta» (Di sabato 30 luglio 2022) Le parole di Xavi sul possibile ritorno di Messi al Barcellone: «É un’idea per la prossima stagione. Vorrei rivederlo in blaugrana» Xavi ha parlato con i media spagnoli in vista della prossima stagione, trattando tanti argomenti. Di seguito le sue parole. KOUNDÉ – «Sono molto felice per l’arrivo di Koundé. Sa gestire la palla, è veloce, aggressivo. Può giocare anche come terzino, come Araújo. Ciò significa che ci sarà concorrenza e un miglioramento delle prestazioni». ritorno DA Messi – «È un’idea che ha il club, ma non per questa stagione. Ovviamente vorrei che non fosse finita così. Merita un’ultima possibilità per dimostrare di essere il miglior giocatore della storia. Sì, vorrei rivederlo». PIQUE – «Cominciano tutti da zero, si ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 luglio 2022) Le parole disul possibiledial Barcellone: «Éper la prossima stagione. Vorrei rivederlo in blaugrana»ha parlato con i media spagnoli in vista della prossima stagione, trattando tanti argomenti. Di seguito le sue parole. KOUNDÉ – «Sono molto felice per l’arrivo di Koundé. Sa gestire la palla, è veloce, aggressivo. Può giocare anche come terzino, come Araújo. Ciò significa che ci sarà concorrenza e un miglioramento delle prestazioni».DA– «Èche ha il club, ma non per questa stagione. Ovviamente vorrei che non fosse finita così. Merita un’ultima possibilità per dimostrare di essere il miglior giocatore della storia. Sì, vorrei rivederlo». PIQUE – «Cominciano tutti da zero, si ...

Fantacalcio : Calciomercato Barcellona, Xavi su Messi: 'E' un'idea del club' - surfasport : ???? IL METODO DI XAVI PER FAR ARRIVARE I GIOCATORI AL BARCELLONA ?? In conferenza stampa, #Xavi ha svelato qual è il… - infoitsport : Messi torna al Barcellona? L’annuncio di Xavi! - CalcioPillole : #Barcellona, #Xavi su #Messi: 'Vorrei rivederlo qui la prossima stagione' - WiAnselmo : RT @Mediagol: Barcellona, Xavi: “Ritorno di Messi? Il club ci pensa. Lewandoswki grande acquisto” -