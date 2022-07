Atalanta | un attaccante in partenza

(Di sabato 30 luglio 2022) Niente Cagliari per Moustapha Cisse, ma anche niente. L'-rivelazione della Primavera nerazzurra infatti non è...

sportli26181512 : Salernitana, torna di moda un attaccante dell'Atalanta: Ritorno di fiamma per Lammers. La Salernitana ci sta riprov… - news_mercato_ : #Calciomercato, il #Pisa cerca il sostituto di Lorenzo #Lucca: uno dei nomi è Moustapha #Cisse, attaccante classe 2003 dell’#Atalanta - infoitsport : Bologna, sfumato Lucca si punta all’attaccante dell’Atalanta - MarzioRaffaele : ??ULTIM’ORA #PINAMONTI ?? L’attaccante dell’#Inter è conteso tra #Sassuoloo e #Atalanta , chi venderà prima… - sportli26181512 : Bologna: richiesto un attaccante all'Atalanta: Perso Lucca praticamente passato dal Pisa all'Ajax, il Bologna cerca… -

Calciomercato.com

... l'. Oltre a convincere Josip Ilicic , sta pensando infatti anche a un altroper completare l'organico dopo che è sfumato Lucca. Sartori potrebbe portare con sé a Bologna l'...Commenta per primo Ritorno di fiamma per Lammers . La Salernitana ci sta riprovando per l'dell'sul quale c'è anche il Bologna . Lo scrive La Città . Bologna: richiesto un attaccante all'Atalanta | Mercato | Calciomercato.com Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Uno degli obiettivi della Juventus è il centravanti; nelle ultime ore, per rinforzare l'attacco, sembra forte la candidatura di Muriel.