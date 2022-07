Addison per l’aborto: “Ho 12 anni, dovrei far nascere un bambino?” (Di sabato 30 luglio 2022) Nei giorni scorsi la dodicenne americana Addison Gardner ha tenuto un discorso alla Camera dei delegati della West Virginia in opposizione alla nuova legislatura che vieta l’aborto nello Stato. Il mondo intero è rimasto sconvolto dalla decisione presa della Corte suprema Usa di eliminare il diritto all’aborto nel Paese libero per eccellenza. Attivisti e attiviste di tutto il mondo stanno cercando di battersi per ripristinare l’interruzione di gravidanza e tutelare la salute delle donne americane. Il discorso di Addison Gardner Così qualche giorno fa una ragazza di soli 12 anni ha parlato mentre la Camera approvava un disegno di legge per vietare l’aborto nello Stato del Virginia, dove attualmente è legale fino a 20 settimane dopo la fecondazione, consentendo esenzioni limitate per ... Leggi su dilei (Di sabato 30 luglio 2022) Nei giorni scorsi la dodicenne americanaGardner ha tenuto un discorso alla Camera dei delegati della West Virginia in opposizione alla nuova legislatura che vietanello Stato. Il mondo intero è rimasto sconvolto dalla decisione presa della Corte suprema Usa di eliminare il diritto alnel Paese libero per eccellenza. Attivisti e attiviste di tutto il mondo stanno cercando di battersi per ripristinare l’interruzione di gravidanza e tutelare la salute delle donne americane. Il discorso diGardner Così qualche giorno fa una ragazza di soli 12ha parlato mentre la Camera approvava un disegno di legge per vietarenello Stato del Virginia, dove attualmente è legale fino a 20 settimane dopo la fecondazione, consentendo esenzioni limitate per ...

