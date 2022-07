A che ora le qualifiche di F1 su TV8: programma differita GP Ungheria 2022 (Di sabato 30 luglio 2022) Oggi sabato 30 luglio (ore 16.00) si disputano le qualifiche del GP d’Ungheria 2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito dell’Hungaroring alle porte di Budapest. In terra magiara è annunciata pioggia e si preannuncia grande spettacolo nella lotta per la conquista della pole position, si definirà la griglia di partenza per la gara di domani. La Ferrari va a caccia della doppietta per cercare di tenere aperto il campionato: Charles Leclerc vuole riscattare l’errore commesso in Francia, Carlos Sainz vuole essere della partita. I due alfieri del Cavallino Rampante puntano a precedere Max Verstappen, ma il Campione del Mondo è molto temibile sul bagnato al volante della sua Red Bull. In queste condizione attenzione anche alle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, senza dimenticarsi di Sergio Perez e di altri potenziali ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Oggi sabato 30 luglio (ore 16.00) si disputano ledel GP d’, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito dell’Hungaroring alle porte di Budapest. In terra magiara è annunciata pioggia e si preannuncia grande spettacolo nella lotta per la conquista della pole position, si definirà la griglia di partenza per la gara di domani. La Ferrari va a caccia della doppietta per cercare di tenere aperto il campionato: Charles Leclerc vuole riscattare l’errore commesso in Francia, Carlos Sainz vuole essere della partita. I due alfieri del Cavallino Rampante puntano a precedere Max Verstappen, ma il Campione del Mondo è molto temibile sul bagnato al volante della sua Red Bull. In queste condizione attenzione anche alle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, senza dimenticarsi di Sergio Perez e di altri potenziali ...

