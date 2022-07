Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2022 ore 12:30 (Di venerdì 29 luglio 2022) Viabilità DEL 29 LUGLIO 2022 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AUMENTA IL TRAFFICO IN USCITA DALLA CITTA’ PER IL PRIMO ESODO ESTIVO DI FINE LUGLIO, NEL DETTAGLIO SULLA A1 Roma-NAPOLI, DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI TRA Roma SUD E VALMONTONE E PIU’ AVANTI TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; SULLA STESSA PONTINA CODE IN USCITA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA; PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: E’ STATA SOPPRESSA LA CORSA PONZA-TERRACINA PREVISTA PER LE 17.00 DI OGGI 29 LUGLIO; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, RICORDIAMO INFINE CHE ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 29 luglio 2022)DEL 29 LUGLIOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAUMENTA IL TRAFFICO IN USCITA DALLA CITTA’ PER IL PRIMO ESODO ESTIVO DI FINE LUGLIO, NEL DETTAGLIO SULLA A1-NAPOLI, DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI TRASUD E VALMONTONE E PIU’ AVANTI TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; SULLA STESSA PONTINA CODE IN USCITA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA; PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: E’ STATA SOPPRESSA LA CORSA PONZA-TERRACINA PREVISTA PER LE 17.00 DI OGGI 29 LUGLIO; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, RICORDIAMO INFINE CHE ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA ...

