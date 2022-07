Vespa Orientalis, allarme in Italia: dove sta colpendo (Di venerdì 29 luglio 2022) La Vespa Orientalis sta invadendo l'Italia. Più aggressiva e velenosa, si sta dirigendo in alcune regioni in particolare. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) Lasta invadendo l'. Più aggressiva e velenosa, si sta dirigendo in alcune regioni in particolare. su Donne Magazine.

STEVE_241 : @barbarab1974 E comunque continuano ad inculcare paura da tutte le angolazioni: vespa orientalis pericolosissima a… - argo979 : Arrivava in Italia la vespa orientalis. è attirata dai comizi di #Salvini - SadalSuud33 : RT @CarlodeBlasio1: Esemplari di Vespa Orientalis individuati a Roma per la prima volta. Finora risultava insediata nel sud e a Grosseto, T… - ReteMeteoAmator : ?? Non capiamo come nel 2022 si possano divulgare notizie allarmistiche ed infondate! E' inaccettabile ? Una notizia… - HSpeciosa : RT @Nicola_Bressi: Cari di @SkyTG24 per fare corretta informazione bisogna cambiare foto. L'animale nell'immagine non è la nostra italiana… -