Vaiolo delle scimmie | primi morti in Spagna e Brasile | nel Paese iberico più di 4mila casi

(Di venerdì 29 luglio 2022) Il ministero spagnolo della Sanità ha confermato il primo morto a causa delnel. In, a oggi, sono stati notificati 4.298confermati. Dei 3.750 contagiati su cui si hanno informazioni, 120 sono stati ricoverati in ospedale (il 3,2%) e uno è morto, diventando la prima vittima indi questa malattia per la quale l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato il 23 luglio l’emergenza sanitaria globale. Fra gli infettati spagnoli si contano 4.081 uomini e 64 donne, mentre di tre non è stato reso noto il sesso. L’età è compresa fra 10 mesi e 88 anni, con una media di 37. Anche insi registra la prima vittima: è un uomo di 41 anni di Belo Horizonte, capitale dello Stato ...

