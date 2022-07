Ultime Notizie – Marsilio nella bufera | “Basito | per una vita ho difeso Carfagna e Gelmini”

(Di venerdì 29 luglio 2022) “Sono completamente, ho passato la miaa difendere quelle due mie amiche, Mara e Mariastella, insieme a molte altre che per la colpa di essere troppo vicine a Berlusconi o essere di destra sono state regolarmente additate al pubblico ludibrio e pesantemente colpite da insinuazioni e insulti sessisti sulle pratiche che avrebbero fatto per fare carriera dentro la destra. Ora, capisco che quando saltano il fosso e passano dall’altra parte, invece che donne da considerare minorate o poco di buono, diventano delle statiste. Ho detto questo”. Così all’Adnkronos Marco, presidente della Regione Abruzzo, dopo le polemiche sollevate sulle dichiarazioni fatte su Marae Mariastellacommentando l’ingresso delle due ministre in Azione di Carlo Calenda, dopo aver lasciato Forza ...

sole24ore : ?? È di sette morti e sei feriti il bilancio dei #bombardamenti effettuati dalle forze russe nelle ultime ore nell’o… - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno 'Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro… - zazoomblog : Ultime Notizie – “Carfagna e Gelmini dai festini di Arcore a grandi statiste” bufera su Marsilio - #Ultime… - rep_parma : Elezioni politiche 2022, ultime notizie. Letta: 'Con noi Art.1 e Psi'. M5S: nessuna deroga al tetto dei due mandati… -

Il Sole 24 ORE

Ennesimo incendio nella terra dei fuochi. Poco dopo le 20 le fiamme sono divampate in una ditta di legnami ad . La colonna di fumo nero è visibile anche a Napoli e da tutto l'hinterland, diverse le ...Non si hanno, infatti, moltesugli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina, soprattutto da ... Dalleinformazioni, però, all'inizio di luglio la situazione per il contingente ucraina non ... Ucraina ultime notizie. Bombe sui prigionieri Azov, almeno 50 morti. Telefonata Blinken-Lavrov AGI - La costruzione dell'alleanza di centro sinistra è "Molto avanzata". Lo dice Enrico Letta in una intervista al tg5. "Per noi ci vorrà un po' più di tempo che per il centrodestra: Il centrodestra ...All'indomani della sfida contro il Tottenham, torna a parlare Tammy Abraham e lo ha fatto al Corriere dello Sport e alla Gazzetta dello Sport. L'attaccante ha ...