Udinese, troppo Chelsea: 3-1 alla Dacia Arena in amichevole (Di venerdì 29 luglio 2022) L'Udinese perde ma non fa brutta figura contro il Chelsea. I Blues alla Dacia Arena vincono 3-1 ma per Sottil non mancano buone indicazioni in vista dell'inizio del campionato. La squadra di Tuchel parte forte. Ci provano Sterling e Mount dalla distanza, ma in entrambi i casi Silvestri risponde presente. Al 20? però c'è il vantaggio dei blues: Kanté col sinistro a incrociare trova l'angolino e batte l'ex portiere del Verona. Al 22? Silvestri però evita il 2-0 ipnotizzando Mount lanciato a rete. Raddoppio rimandato al 37?: Sterling a tu per tu con Silvestri si fa prima respingere il tiro ma sul rimpallo l'inglese riesce a ribadire in porta. Prima del duplice fischio, l'Udinese accorcia le distanze: Pereyra calcia col mancino, Mendy devia. Deulo arriva in velocità e ...

