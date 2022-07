Sampdoria, in arrivo lo svincolato Filip Djuricic: Salernitana beffata (Di venerdì 29 luglio 2022) Colpo a sorpresa della Sampdoria, che è ad un passo da Filip Djuricic. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, i blucerchiati avrebbero beffato la Salernitana e si starebbero per assicurare le prestazione dell’ex giocatore del Sassuolo, svincolatosi lo scorso 30 giugno. Il centrocampista serbo, dunque, sarebbe pronto a firmare un contratto biennale per riabbracciare la Sampdoria, con cui ha già giocato tra il 2016 e il 2018. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) Colpo a sorpresa della, che è ad un passo da. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, i blucerchiati avrebbero beffato lae si starebbero per assicurare le prestazione dell’ex giocatore del Sassuolo,si lo scorso 30 giugno. Il centrocampista serbo, dunque, sarebbe pronto a firmare un contratto biennale per riabbracciare la, con cui ha già giocato tra il 2016 e il 2018. SportFace.

