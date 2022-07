Roma, Abraham: «Scudetto? Soltanto il cielo è il nostro limite» (Di venerdì 29 luglio 2022) Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della nuova stagione e Dybala Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della nuova stagione e Dybala, Le sue dichiarazioni: TOTTENHAM – «Sempre bello giocare contro gli Spurs, arriva al momento giusto perché può aiutarci a crescere. Loro sono più avanti ma non è una scusa. Conte? In quel poco che l’ho visto al Chelsea posso dire di aver trovato un grande uomo e professionista». CONTE O MOURINHO – «Impossibile scegliere. Sono due grandi tecnici e hanno fatto entrambi una grande carriera. Mou lo conosco da più tempo ed è uno che ti spinge sempre a dare il meglio. Sono grato a lui per come sono cresciuto». OBIETTIVO – «Lavoro sempre per migliorarmi e spero di riuscire a battere il record ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Tammy, attaccante della, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della nuova stagione e Dybala Tammy, attaccante della, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della nuova stagione e Dybala, Le sue dichiarazioni: TOTTENHAM – «Sempre bello giocare contro gli Spurs, arriva al momento giusto perché può aiutarci a crescere. Loro sono più avanti ma non è una scusa. Conte? In quel poco che l’ho visto al Chelsea posso dire di aver trovato un grande uomo e professionista». CONTE O MOURINHO – «Impossibile scegliere. Sono due grandi tecnici e hanno fatto entrambi una grande carriera. Mou lo conosco da più tempo ed è uno che ti spinge sempre a dare il meglio. Sono grato a lui per come sono cresciuto». OBIETTIVO – «Lavoro sempre per migliorarmi e spero di riuscire a battere il record ...

