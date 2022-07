Omicidio Vassallo, la cantata di Romolo Ridosso (Di venerdì 29 luglio 2022) Nove indagati per l’Omicidio in concorso di Angelo Vassallo aggravato dal metodo mafioso e spaccio di droga . Quando nel 2016 si pentì Alfonso Loreto gli inquirenti capirono che si poteva arrivare anche a risolvere il caso del delitto Vassallo avvenuto sei anni prima a Pollica. E sarebbe stato “Fonzino”, figlio di Pasquale Loreto alias ‘o ragiunier, a indirizzare gli inquirenti verso Romoletto Ridosso capo dell’omonima cosca detenuto in cella a Firenze dove sta espiando una serie di condanne. A Pollica ci sarebbero stati proprio attivi interessi della cosca capeggiata da Ridosso e Loreto e per i quali, sostiene la Dda salernitana, Angelo Vassallo si sarebbe contrapposto. Proprio Ridosso senior con il figlio (Salvatore anche lui collaboratore di giustizia), aveva ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 29 luglio 2022) Nove indagati per l’in concorso di Angeloaggravato dal metodo mafioso e spaccio di droga . Quando nel 2016 si pentì Alfonso Loreto gli inquirenti capirono che si poteva arrivare anche a risolvere il caso del delittoavvenuto sei anni prima a Pollica. E sarebbe stato “Fonzino”, figlio di Pasquale Loreto alias ‘o ragiunier, a indirizzare gli inquirenti verso Romolettocapo dell’omonima cosca detenuto in cella a Firenze dove sta espiando una serie di condanne. A Pollica ci sarebbero stati proprio attivi interessi della cosca capeggiata dae Loreto e per i quali, sostiene la Dda salernitana, Angelosi sarebbe contrapposto. Propriosenior con il figlio (Salvatore anche lui collaboratore di giustizia), aveva ...

