lawebstar_it : #uominiedonne piccoli spoiler sul futuro tronista, che non ha nemmeno 20 anni: - lawebstar_it : #uominiedonne trapela l'identità del primo tronista di origini milanesi: - Novella_2000 : Rivelato il primo nuovo tronista di Uomini e Donne: 'Si chiama Alessandro, ha 19 anni' - blogtivvu : Alessandro, nuovo tronista di Uomini e Donne: la bomba di gossip, tutto quello che sappiamo - Andrea_Ter : @uominiedonne Quando non fu scelto era disperato 3 minuti dopo gli dissero che era il nuovo tronista e guarì immedi… -

L'iconica showgirl Valeria Marini , ha rivelato di recente al Corriere della Sera, di avere un, giovane amore : l'imprenditore campano Eddy Siniscalchi . Eddy Siniscalchi, parla il giovane ...... svelando in anteprima dei dettagli sulpossibilee dopo aver fatto sapere che si chiama Alessandro ha ironizzato: '19 anni. Sarà stato deluso dall'amore, arriverà lì affranto e in ...Nuovo tronista di Uomini e Donne, spunta un nome a sorpresa: questa volta tocca a lui. Manca un mese alle prime registrazioni ufficiali In mezzo alle molte repliche estive in tv, il pubblico sogna già ...Come promesso il blogger diventato famoso per aver partecipato alla trasmissione che vede al timone la moglie di Maurizio Costanzo è tornato sulla questione, svelando in anteprima dei dettagli sul ...