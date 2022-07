Musixmatch e il nuovo made in Italy - Cronaca - quotidiano.net

(Di venerdì 29 luglio 2022) Paolo Giacomin ingresso di Tpg inè una tappa storica per l'impresa digitale in Italia. Il fondo di San Francisco attivo nella gestione patrimoniale alternativa ha asset in portafoglio per ...

è tra le principali piattaforme di dati musicali a livello mondiale. Una creatura nata dalla visione e dal duro lavoro di Max Ciociola. L'investimento conferma quanto segue: 1) è possibile ......vista lo stato italiano agevola la creazione di attività innovative Cosa consiglieresti al... Ma manca la consapevolezza che tra 10 anni, aziende comeed altre impatteranno ...ingresso di Tpg in Musixmatch è una tappa storica per l’impresa digitale in Italia. Il fondo di San Francisco attivo nella gestione patrimoniale alternativa ha asset in portafoglio per oltre 120 mili ...Il fondo da 120 miliardi di dollari diventa azionista di maggioranza dell'azienda italiana che ha il più grande database di testi musicali al ...