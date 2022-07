Monza | Caprari | «Vogliamo arrivare più in alto possibile Vi stupiremo»

calsciomercato : Lo scorso anno avevo detto Inter e, se non venderà Milan Skriniar, punto ancora sull’Inter. Occhio però alla Juvent… - HellasLive : #Caprari: “Impossibile dire di no al #Monza” - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Caprari: 'Il Monza vi stupirà, obiettivo doppia cifra di gol. Scudetto? Vince l'Inter' - Fantacalcio : Caprari: 'Il Monza vi stupirà, obiettivo doppia cifra di gol. Scudetto? Vince l'Inter' - sportli26181512 : Caprari esclusivo: 'Il Monza italiano vi stupirà': L’attaccante arrivato dal Verona è pronto: vuole lasciare il seg… -

Se apre l'album dei ricordi, come quasi tutti, ha un paio di rammarichi professionali. Gianluca, però, non vive nel passato. Anzi, ama le sfide future. Per questo ha scelto l'ambiziosodi Berlusconi e Galliani: dopo la miglior stagione della sua carriera, ha lasciato la comfort ...E l'altra neopromossapresenta gli ultimi colpi Ranocchia e. Solo gli ultimi dei tanti calciatori già ufficializzati in Serie A, rivediamoli tutti CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE ...Gianluca Caprari ha rilasciato delle dichiarazioni sulla scelta di vestire la maglia del Monza e sulle sue ambizioni con i biancorossi ...Se apre l’album dei ricordi, come quasi tutti, ha un paio di rammarichi professionali. Gianluca Caprari, però, non vive nel passato. Anzi, ama le sfide future. Per questo ha scelto l’ambizioso Monza d ...