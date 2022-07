M5S, oggi la soluzione sui due mandati, Conte: “Con Pd escludo alleanza, ma non un dialogo” (Di venerdì 29 luglio 2022) “A fine giornata valuteremo il grado di coerenza del Movimento 5 Stelle. Stiamo completando le valutazioni interne”. Così Giuseppe Conte in diretta a Rtl, anticipando che oggi, venerdì 29 luglio, arriverà una decisione sul doppio mandato. Secondo quanto riportato da Adnkronos, potrebbe prevalere la linea di Beppe Grillo del no alle deroghe e la decisione L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 29 luglio 2022) “A fine giornata valuteremo il grado di coerenza del Movimento 5 Stelle. Stiamo completando le valutazioni interne”. Così Giuseppein diretta a Rtl, anticipando che, venerdì 29 luglio, arriverà una decisione sul doppio mandato. Secondo quanto riportato da Adnkronos, potrebbe prevalere la linea di Beppe Grillo del no alle deroghe e la decisione L'articolo proviene da Inews24.it.

