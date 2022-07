Lodi, trovato morto in casa con ferite alla gola. «È omicidio». Caccia a uno dei due coinquilini (Di venerdì 29 luglio 2022) La violenta lite è stata avvertita dai vicini che hanno chiamato le forze dell'ordine. Ma all'arrivo nella casa a Caselle Lurani, (Lodi) non c'era più nulla da fare: i... Leggi su ilmattino (Di venerdì 29 luglio 2022) La violenta lite è stata avvertita dai vicini che hanno chiamato le forze dell'ordine. Ma all'arrivo nellaa Caselle Lurani, () non c'era più nulla da fare: i...

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Lodi, trovato morto in casa con ferite alla gola. «È omicidio». Interrogato il coinquilino - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Omicidio nel Lodigiano: 45enne trovato in casa con ferite alla gola #lodigiano #lodi #romena #casellelurani https://t… - Gazzettino : Lodi, trovato morto in casa con ferite alla gola. «È omicidio». Caccia a uno dei due coinquilini - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Lodi, trovato morto in casa con ferite alla gola. «È omicidio». Interrogato il coinquilino - Piergiulio58 : Trovato morto in casa con la gola tagliata: si indaga per omicidio. Il giallo di Caselle Lurani, in provincia di Lo… -