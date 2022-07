LIVE F1, GP Ungheria 2022 in DIRETTA: Sainz in vetta davanti a Leclerc, poi le Red Bull in scia (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.36 Norris si lancia con le medie e fa segnare il settimo crono in 1:20.251 a 825 millesimi, davanti a Ricciardo. Vettel fa segnare i suoi migliori parziali e si porta in 17a posizione a 3.733 14.35 Tsunoda migliora ed è ottavo a 1.269, davanti a Gasly, nono a 1.289 14.34 Albon conferma l’ottimo inizio con l’ottavo tempo a 1.408 da Leclerc. A breve di nuovo in azione Ferrari e Red Bull. 14.33 Russell! Secondo tempo in 1:19.606 a 180 millesimi da Leclerc. Le Mercedes rispondono presenti! 14.32 Si lancia Hamilton con le soft, si migliora nel T1, arriva al T2 con 324 millesimi da Leclerc, quindi chiude in 1:19.710 ed è quarto a 284 millesimi. 14.31 Vettel migliora ma rimane 18° a 4.986 dalla ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.36 Norris si lancia con le medie e fa segnare il settimo crono in 1:20.251 a 825 millesimi,a Ricciardo. Vettel fa segnare i suoi migliori parziali e si porta in 17a posizione a 3.733 14.35 Tsunoda migliora ed è ottavo a 1.269,a Gasly, nono a 1.289 14.34 Albon conferma l’ottimo inizio con l’ottavo tempo a 1.408 da. A breve di nuovo in azione Ferrari e Red. 14.33 Russell! Secondo tempo in 1:19.606 a 180 millesimi da. Le Mercedes rispondono presenti! 14.32 Si lancia Hamilton con le soft, si migliora nel T1, arriva al T2 con 324 millesimi da, quindi chiude in 1:19.710 ed è quarto a 284 millesimi. 14.31 Vettel migliora ma rimane 18° a 4.986 dalla ...

