Kebhouze di Gianluca Vacchi approda al sud: le aperture (Di venerdì 29 luglio 2022) Kebhouze, la catena di Kebab italiana di Gianluca Vacchi, sbarca al sud. A pochi mesi dall'apertura del primo store, è già una realtà nel mondo delle catene di fast food. La catena di kebab italiana ha già aperto 13 store tra Milano, Roma, Torino, Venezia, Genova e Bergamo. La Kebhouze ha inoltre fatto il suo debutto internazionale con l'apertura di uno store ad Ibiza. Ora il progetto targato Gianluca Vacchi, è prontoper il debutto nel Meridione. Con la prima apertura in Puglia prevista a Taranto il prossimo 2 Agosto. L'apertura di Taranto Il 2 agosto Kebhouze, a partire dalle 12,00 approda in Puglia con un nuovo store all'interno del Centro Commerciale Porte dello Jonio, a Taranto. C'è grande fermento per l'inaugurazione all'interno della ...

