Juan Jesus show in ritiro: canta in piedi sulla sedia (Di venerdì 29 luglio 2022) Nonostante non sia un nuovo arrivato in casa Napoli, Juan Jesus canta durante la cena con i compagni. Il brasiliano mostra tutta la sua passione per ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 29 luglio 2022) Nonostante non sia un nuovo arrivato in casa Napoli,durante la cena con i compagni. Il brasiliano mostra tutta la sua passione per ...

SSCN_1926_ : @caruys @TolliVincenzo Juan Jesus un anno fa ?????????? Guarda che Juan Jesus è stato preso al primo anno di Benitez ?????????? - SampNews24 : SN24 – #Murillo scambiato per Juan Jesus: il siparietto all’aeroporto di Genova – VIDEO - NapoliNewsRobot : SOURCE - tuttonapoli VIDEO - 'Quando senti Juan Jesus cantare': Mario Rui si dispera per l'esibizione del brasil… - tuttonapoli : VIDEO - 'Quando senti Juan Jesus cantare': Mario Rui si dispera per l'esibizione del brasiliano - caruys : @SSCN_1926_ @TolliVincenzo Ma in molti chi che Juan Jesus è arrivato un anno fa? Ahahahahah Juan Jesus quando kouli… -