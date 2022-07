Incidente sulla minimoto, muore un bambino di 8 anni in Trentino (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - Non è riuscito a sopravvivere alle gravi lesioni riportate nell'Incidente avvenuto la settimana scorsa al kartodromo di Ala: Mathis Bellon, 8 anni, sul circuito Trentino si stava allenando in vista del Campionato nazionale velocità quando improvvisamente aveva perso il controllo della sua minimoto. Nella caduta era scivolato sull'asfalto e, successivamente, centrato da un'altra moto. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Soccorso in pista, Mathis era stato trasportato con l'elicottero di Trentino Emergenza all'ospedale di Verona dove era stato ricoverato presso la rianimazione pediatrica. I genitori avevano chiesto, e ottenuto, il nulla osta per trasferire il figlio a Montpellier essendo loro residenti a Sainte-Maxime, ma dopo sette giorni di agonia il piccolo Mathis ha cessato di ... Leggi su agi (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - Non è riuscito a sopravvivere alle gravi lesioni riportate nell'avvenuto la settimana scorsa al kartodromo di Ala: Mathis Bellon, 8, sul circuitosi stava allenando in vista del Campionato nazionale velocità quando improvvisamente aveva perso il controllo della sua. Nella caduta era scivolato sull'asfalto e, successivamente, centrato da un'altra moto. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Soccorso in pista, Mathis era stato trasportato con l'elicottero diEmergenza all'ospedale di Verona dove era stato ricoverato presso la rianimazione pediatrica. I genitori avevano chiesto, e ottenuto, il nulla osta per trasferire il figlio a Montpellier essendo loro residenti a Sainte-Maxime, ma dopo sette giorni di agonia il piccolo Mathis ha cessato di ...

SuperQuarkRai : La neurostimolazione per tornare a camminare dopo un incidente; con #AlbertoAngela a Procida capitale della cultura… - LFVSuedtirol : #Infointervento: VVF Terlano - 29.07.22 - 06:32 - incidente stradale con un furgone ribaltato sulla corsia Nord del… - ilfaroonline : Incidente sulla Colombo, si ribalta un’auto: traffico in tilt tra Infernetto e Acilia - romamobilita : #Roma #viabilità Incidente sulla Togliatti altezza via Tiburtina, traffico rallentato. - patalalli : RT @baritoday: Camion in fiamme sulla statale 16 a Monopoli, traffico in tilt verso Bari -