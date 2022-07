Il vaso è colmo: Totti non ce la fa più. Furia per i retroscena: cosa lo fa scatenare (Di venerdì 29 luglio 2022) Separazione Totti-Blasi: la quiete prima della tempesta? Francesco Totti sarebbe pronto a parlare. L'11 luglio, la coppia ha annunciato con due comunicati diversi (glaciale quello di Ilary, amareggiato quello di Francesco) la separazione dopo 17 anni di matrimonio, si sono rincorse indiscrezioni, illazioni, retroscena e dichiarazioni di amici o pseudo tali. Il sito Dagospia è stato il primo a rivelare la crisi tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice Mediaset per un presunto tradimento con Noemi Bocchi, 34 anni, due figli e un ex marito felice di non essere più sposato con lei (ipse dixit). Il 13 luglio, il settimanale Chi ha pubblicato le foto di Totti a casa di Noemi dalle 20 alle 2 di notte e due settimane dopo ricostruisce la vicenda: il “re di Roma” non sarebbe in grado di resistere alle numerose tentazioni, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 29 luglio 2022) Separazione-Blasi: la quiete prima della tempesta? Francescosarebbe pronto a parlare. L'11 luglio, la coppia ha annunciato con due comunicati diversi (glaciale quello di Ilary, amareggiato quello di Francesco) la separazione dopo 17 anni di matrimonio, si sono rincorse indiscrezioni, illazioni,e dichiarazioni di amici o pseudo tali. Il sito Dagospia è stato il primo a rivelare la crisi tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice Mediaset per un presunto tradimento con Noemi Bocchi, 34 anni, due figli e un ex marito felice di non essere più sposato con lei (ipse dixit). Il 13 luglio, il settimanale Chi ha pubblicato le foto dia casa di Noemi dalle 20 alle 2 di notte e due settimane dopo ricostruisce la vicenda: il “re di Roma” non sarebbe in grado di resistere alle numerose tentazioni, ...

