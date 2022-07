Gp di Ungheria | Verstappen | “Sarà difficile battere le Ferrari”

(Di venerdì 29 luglio 2022) Maxfa probabilmente la danza della pioggia, perché la(che non teme comunque il bagnato) si prende anche la seconda sessione di libere. Carlos Sainz e Charles Leclerc sono davanti al campione del mondo della Red Bull: “durale Rosse – ha detto l’olandese, come riporta SkySport – dovremo lavorare per avvicinarci, poi speriamo che il meteo possa darci una mano. Sull’asciutto non possiamo competere con loro, sul bagnato chissà… Le McLaren sembrano competitive, ma il nostro obiettivo principale è la”. Sainz e Leclerc foto Scuderia-Twitter E allora eccole le monoposto di Maranello, regnanti incontrastate delle gare della vigilia al Gran Premio d’di domenica pomeriggio: “Mi sono sentito molto a mio agio con il ...

BUDAPEST () " La Ferrari apre nel migliore dei modi il weekend in, l'ultimo prima della sosta estiva. Sul circuito di Budapest la scuderia di Maranello ...stato il solito Max...Al termine della seconda sessione di libere valide per il Gran Premio d', 13° prova del mondiale 2022 di Formula 1, Carlo Vanzini ha analizzato le difficoltà affrontate da Maxe Sergio Perez all'Hungaroring, evidenziando come la scuderia austriaca abbia ...Verstappen è quarto, ma a 283 millesimi, che su questa pista equivalgono a niente. Anche in Ungheria la Ferrari domina la prima giornata di prove, con Sainz in terza posizione ad appena 14 millesimi d ...Il venerdì di libere del GP di Ungheria all'Hungaroring si conclude con una super prestazione di Lando Norris e della McLaren, che contro ogni aspettativa chiudono al secondo posto dietro la Ferrari.