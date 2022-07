Silvestro52 : @giolodovico Noi qui in isola siamo presi con le bombe perché molti si sono pensionati o sono prossimi a farlo. Gli… - _robyb_ : Si Pensa che sia il peggio,la Terra brucia arida, CO2 livelli apocalisse, l'inattività totale politica sul disastro… - tepertre : @mariacr28250504 @ficorosso Brucia il Carso triestino.. E le bombe inesplose della prima guerra fanno i botti.. Un disastro -

Tra caldo, siccita' e maltempo, l'Italia e' costretta ancora una volta a far fronte al cambiamento climatico. La torrida estate lascia a secco fiumi e laghi, con il Po che - ammettono gli esperti - "...Unsalato. Di acqua in acqua, il problema si sposta alla costa adriatica: parametri ... Mentre il Nord affoga nel fango delle '' dal cielo e dei torrenti che esondano. I presagi. A ... 'Disastro' bombe d'acqua, ma il grande Po 'non esiste piu'' - Italia 'Disastro' bombe d'acqua, ma il grande Po 'non esiste piu'' Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Tra caldo, siccita' e maltempo, l'Italia e' costretta ancora una volta a far fronte al cambiamento climatico. La torrida estate lascia a secco ...