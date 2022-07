Dal prossimo week-end via al grande esodo estivo (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - È previsto a partire dal prossimo fine settimana l'inizio della fase più intensa dell'esodo estivo con traffico in aumento in particolar modo nei fine settimana. Le direttrici di collegamento tra nord e sud si confermano anche per questa estate le più trafficate, in particolare la A1 Milano-Napoli, la A14 Bologna-Taranto, la A30 Caserta-Salerno, mentre soprattutto durante il venerdì pomeriggio e nella mattina del sabato, sono previsti flussi in aumento in uscita dai centri urbani con destinazione verso le principali località turistiche. Il primo week end di traffico È quanto si legge in una nota di Autostrade. La giornata con maggiore intensità di traffico sarà sabato 6 agosto, in cui sono previsti i maggiori spostamenti verso le località di villeggiatura. Traffico ancora molto intenso in direzione sud ... Leggi su agi (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - È previsto a partire dalfine settimana l'inizio della fase più intensa dell'con traffico in aumento in particolar modo nei fine settimana. Le direttrici di collegamento tra nord e sud si confermano anche per questa estate le più trafficate, in particolare la A1 Milano-Napoli, la A14 Bologna-Taranto, la A30 Caserta-Salerno, mentre soprattutto durante il venerdì pomeriggio e nella mattina del sabato, sono previsti flussi in aumento in uscita dai centri urbani con destinazione verso le principali località turistiche. Il primoend di traffico È quanto si legge in una nota di Autostrade. La giornata con maggiore intensità di traffico sarà sabato 6 agosto, in cui sono previsti i maggiori spostamenti verso le località di villeggiatura. Traffico ancora molto intenso in direzione sud ...

