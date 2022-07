Covid oggi, in Austria dottoressa suicida dopo minacce no vax (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Morta una suicida una dottoressa Austriaca costretta a chiudere il suo studio a causa delle minacce dei no vax. Lo ha reso noto l’ufficio del procuratore, secondo cui la donna avrebbe anche lasciato un biglietto motivando le ragioni del suo gesto. “Le minacce di morte contro di lei e il suo staff sono state di una brutalità reale – ha commentato il ministro della Sanità di Vienna, Johannes Rauch – L’odio contro le persone è ingiustificabile, questo odio deve finire”. Lisa-Maria Kellermayr, che viveva a Voecklabruck, nell’Alta Austria, aveva chiuso di recente il suo studio, dopo aver ricevuto per mesi lettere di minacce da gente che si diceva contraria ai vaccini e alle restrizioni anti Covid. In una di queste, l’autore ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Morta unaunaca costretta a chiudere il suo studio a causa delledei no vax. Lo ha reso noto l’ufficio del procuratore, secondo cui la donna avrebbe anche lasciato un biglietto motivando le ragioni del suo gesto. “Ledi morte contro di lei e il suo staff sono state di una brutalità reale – ha commentato il ministro della Sanità di Vienna, Johannes Rauch – L’odio contro le persone è ingiustificabile, questo odio deve finire”. Lisa-Maria Kellermayr, che viveva a Voecklabruck, nell’Alta, aveva chiuso di recente il suo studio,aver ricevuto per mesi lettere dida gente che si diceva contraria ai vaccini e alle restrizioni anti. In una di queste, l’autore ...

