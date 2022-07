Covid, in calo l’incidenza e l’indice Rt. Stabile l’occupazione delle terapie intensive – Il monitoraggio Iss (Di venerdì 29 luglio 2022) Il monitoraggio settimanale effettuato dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute registra un calo nell’incidenza settimanale dei casi di Covid a livello nazionale, passando dai 977 casi ogni 100.000 abitanti della settimana scorsa ai 727 casi ogni 100.000 abitanti (per la settimana 22/07/2022 -28/07/2022). Le regioni con un’incidenza che supera la soglia di 1000 casi ogni centomila abitanti sono due: si tratta di Abruzzo e Marche, con valori rispettivamente di 1234,3 e 1018,1. Secondo quanto riportato nel monitoraggio è in discesa anche l’indice di contagiosità: l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici nel periodo 6 – 19 luglio 2022 è stato pari a 1,03 (range 1,02-1,04), in diminuzione rispetto alla settimana precedente, che lo vedeva attestarsi al 1,23. ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 luglio 2022) Ilsettimanale effettuato dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute registra unnelsettimanale dei casi dia livello nazionale, passando dai 977 casi ogni 100.000 abitanti della settimana scorsa ai 727 casi ogni 100.000 abitanti (per la settimana 22/07/2022 -28/07/2022). Le regioni con un’incidenza che supera la soglia di 1000 casi ogni centomila abitanti sono due: si tratta di Abruzzo e Marche, con valori rispettivamente di 1234,3 e 1018,1. Secondo quanto riportato nelè in discesa anchedi contagiosità: l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici nel periodo 6 – 19 luglio 2022 è stato pari a 1,03 (range 1,02-1,04), in diminuzione rispetto alla settimana precedente, che lo vedeva attestarsi al 1,23. ...

