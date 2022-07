Coppa Italia: via libera a panchina da 15 giocatori (Di venerdì 29 luglio 2022) La Lega Serie A ha confermato che in Coppa Italia ci potranno essere fino a 15 giocatori in panchina. Nelle scorse settimane l'Ifab ha approvato l'allargamento del numero di riserve, con la Figc che ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022) La Lega Serie A ha confermato che inci potranno essere fino a 15in. Nelle scorse settimane l'Ifab ha approvato l'allargamento del numero di riserve, con la Figc che ...

juventusfces : 6 Scudetti ?? 1 Coppa Italia ???? 4 Supercopa de Italia ?? 1 Champions League ?? ¡Feliz cumpleaños, Alessio Tacchinard… - ILOVEPACALCIO : Coppa Italia: via libera alla panchina da 15 giocatori - Ilovepalermocalcio - feralpisalo : ?? ?????????????????? ?????? Ecco i giocatori convocati per la sfida di Coppa Italia contro il @fclubsuedtirol ???? ????… - ILOVEPACALCIO : Coppa Italia: via libera alla panchina da 15 giocatori - Ilovepalermocalcio - glooit : Coppa Italia: via libera a panchina da 15 giocatori leggi su Gloo -