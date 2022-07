Carfagna passa con Calenda: “Fedele a Draghi, Europa e Occidente” (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo Gelmini e Brunetta, anche Mara Carfagna lascia ufficialmente Forza Italia sulle macerie della caduta del governo Draghi. E l’approdo più naturale, come per molti ex del centrodestra che si sono sentiti traditi dalla mancata fiducia al governo Draghi in un momento delicatissimo, è Azione di Carlo Calenda. “Oggi formalizzerò la mia candidatura con Azione di Carlo Calenda, che rappresenta a mio giudizio l’unica proposta politica capace di salvare il Paese da una nuova stagione di estremismi”. Così in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’, la ministra per il Sud, Mara Carfagna, annuncia la sua scelta dopo aver abbandonato FI. Calenda approdo naturale La ministra sostiene che Azione “ha una proposta europeista, liberale, garantista, Fedele al patto ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo Gelmini e Brunetta, anche Maralascia ufficialmente Forza Italia sulle macerie della caduta del governo. E l’approdo più naturale, come per molti ex del centrodestra che si sono sentiti traditi dalla mancata fiducia al governoin un momento delicatissimo, è Azione di Carlo. “Oggi formalizzerò la mia candidatura con Azione di Carlo, che rappresenta a mio giudizio l’unica proposta politica capace di salvare il Paese da una nuova stagione di estremismi”. Così in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’, la ministra per il Sud, Mara, annuncia la sua scelta dopo aver abbandonato FI.approdo naturale La ministra sostiene che Azione “ha una proposta europeista, liberale, garantista,al patto ...

MaxRonchi4 : MARA CARFAGNA PASSA CON CARLO CALENDA: OGGI FORMALIZZERÒ LA MIA CANDIDATURA CON AZIONE - TWDDarylRick : Mio padre mi ha sempre detto che 0+0 fa sempre ZERO... MARA CARFAGNA PASSA CON CARLO CALENDA: OGGI FORMALIZZERÒ LA… - Bissolati4 : gli elettori della Carfagna non votano un poltronista pronto a vendersi al primo che passa, lo schifano - algirone : RT @CHELSEA11943471: Ammucchiate all'italiana....?????????? Il popolo non conta, dividiamoci le poltrone e saremo a posto, tanto ci votano l… - giap87625642 : RT @LucillaMasini: Anche Mara Carfagna passa al partito Azione. Manca solo che Calenda faccia le corna nelle foto istituzionali. #Carfagna… -