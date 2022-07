Caos in Rai per il direttore del TG2 Sangiuliano Per La Russa «era pronto a sottoscrivere il programma di FdI»

diggita : RT @Eva@mastodon.uno #curiosità Il 28 luglio 1976 la Corte Costituzionale sancisce la fine dell'assoluto monopolio… - giuls0000 : Che gran colpaccio la Rai a mandare in onda il documentario di Totti proprio dopo il caos mediatico sulla rottura - Nicola89144151 : Al caos aggiungo la Federazione Italiana di Atletica che parla di diretta Rai Sport della sessione mattutina dalle 21:30 - foggylady : RT @GiusCandela: GREGORACI, SANTANCHE' E MORISE: LA FOTO CREA IL CAOS - GiusCandela : GREGORACI, SANTANCHE' E MORISE: LA FOTO CREA IL CAOS -

RaiNews

Così come accaduto pere La7, sono tante le riprese dei programmi di videonews anticipate a ... In questodei palinsesti estivi potrebbe essere coinvolta abbastanza clamorosamente anche Barbara ...... o ragazza incappucciata che si diverte a cantare in mezzo al mare scatenando ilgenerale in ... Edoardo Paolillo (protagonista della fictionMare Fuori ) oppure un detenuto del carcere ... Caos in Iraq, le immagini dell'assalto al Parlamento Un nuovo polverone sta sollevando in Rai la posizione del direttore de l TG2 Gennaro Sangiuliano. Tutto è partito quando l’onorevole Ignazio La Russa domenica scorsa a Mezz’Ora in Più, parlando del fu ...Gennaro Sangiuliano al centro della polemica per i rapporti politici con Fratelli d'Italia, ma non solo: modererà Salvini alla festa della Lega ...